FC Twente haalt zich woede van Turkse fans op de hals: wat is er aan de hand?

Supporters van het Turkse Galatasaray balen van een actie van FC Twente. De Tukkers hebben in aanloop naar het duel tegen Fenerbahçe in de Conference League volgens de aartsrivaal gebruik gemaakt van het verkeerde logo.

Dat heeft allemaal te maken met de sterren boven het logo van de Turkse topclub. In Turkije is er langere tijd een rel over het aantal kampioenschappen van Fenerbahçe. De Turkse voetbalbond heeft de landstitels vóór 1950 niet meegeteld, waardoor Galatasaray op dit moment meer titels op zijn naam heeft staan dan Fenerbahçe. Daar is laatstgenoemde club het niet mee eens, waardoor Fener altijd het logo met de vijf sterren laat zien.



Bij FC Twente waren ze volgens TC/Tubantia van geen kwaad bewust, toen de club op sociale media opeens massaal boze reacties kreeg van aanhangers van Galatasaray. Die balen dat de Tukkers op de officiële website de vijf sterren boven het logo van Fenerbahçe hebben staan.

Donderdagavond zullen de bezoekers in ieder geval niet met de vijf sterren boven het logo op het shirt aantreden in de Grolsch Veste, want dat mag niet volgens de reglementen van de UEFA. Ook in de Turkse competitie mag de koploper van Turkije niet spelen met de vijf sterren boven het shirt.