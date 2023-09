FC Twente meldt zich bij in Eindhoven PSV, maar krijgt een 'nee' te horen

De kans is aanwezig dat naast Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko ook Shurandy Sambo nog voor het verstrijken van de transferdeadline nog vertrekt bij PSV. De rechtsback kwam woensdagavond nog als invaller binnen de lijnen in de thuiswedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs voor de Champions League, maar kon zich verheugen op serieuze interesse van FC Twente. De Tukkers hadden zich zelfs al gemeld in Eindhoven en een deal leek in de maak, maar Sambo zelf heeft de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie 'afgezegd'. Een overstap naar het buitenland is nog wel een optie.

Dat melden verschillende media, waaronder het Eindhovens Dagblad, donderdagochtend. Hetzelfde ED pakte woensdagavond na de ontmoeting tussen PSV en Rangers FC nog uit met het mogelijke aanstaande vertrek van Sangaré naar Nottingham Forest, maar de Ivoriaanse middenvelder is naar alle waarschijnlijkheid niet de enige PSV’er die voor vrijdagavond nog van club wisselt. “PSV-back Sambo staat zwaar in de belangstelling van FC Twente. De Tukkers hadden hem al een hele tijd op de korrel en hij moest in Enschede Joshua Brenet vervangen”, schrijft PSV-watcher Rik Elfrink in het ED. Maar een transfer van de rechtsback naar Enschede gaat er dus niet komen. Volgens Elfrink heeft de zaakwaarnemer van Sambo de stekker eruit getrokken. De verslaggever verwacht nu dat Sambo 'gewoon' bij PSV blijft óf naar het buitenland verhuist.

Volgens Elfrink mikte FC Twente op een transfersom van een kleine miljoen euro, met bonussen. De komende uren had moeten blijken of PSV bereid was om Sambo te laten gaan. PSV-trainer Peter Bosz koos in zijn eerste wedstrijden voor Jordan Teze als rechtsback. Philipp Mwene vertrok uit Eindhoven, maar PSV haalde er in de persoon van Sergiño Dest al een vleugelverdediger voor terug. Sambo heeft dus weinig uitzicht op een basisplaats in Eindhoven. De jonge rechtsback werd vorig seizoen al verhuurd aan Sparta. In Rotterdam maakte hij dusdanig veel indruk, dat Ajax naar verluidt even dacht aan zijn komst. De Amsterdammers werden echter niet concreet voor Sambo en trokken uiteindelijk Anton Gaaei aan voor de rechtsbackpositie.

Sambo had in Enschede de vervanger van Brenet moeten worden. Brenet wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer en zou momenteel in het buitenland zijn om een overgang af te ronden. “Sambo heeft in Eindhoven nog maar een contract voor een jaar en onderhandelingen over een verlenging liepen voorlopig niet uit op een nieuwe overeenkomst. Mede daardoor staat PSV vermoedelijk open voor een verkoop”, weet Elfrink.