FC Twente met pijn en moeite naar derde voorronde Conference League

FC Twente heeft zich met pijn en moeite gekwalificeerd voor de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van Joseph Oosting maakte, na een 1-0 nederlaag in reguliere speeltijd, in de verlenging de 1-1 tegen Hammarby IF en voorkwam zo een strafschoppenserie. Net als vorige week was Sem Steijn de held van Twente. In de volgende ronde is Riga FC uit Letland de tegenstander.

Na de rellen bij de 1-0 thuisoverwinning van FC Twente was het de dag voorafgaand aan het tweede duel tegen IF Hammarby opnieuw raak: in Stockholm ontstonden weer confrontaties tussen hooligans van beide ploegen. Voor de ploeg van Joseph Oosting lag de focus echter op het behalen van de volgende ronde, waarin Riga FC of Kecskemeti TE de tegenstander zou zijn. De nieuwe Twente-coach hield vertrouwen in dezelfde elf spelers, waardoor Naci Ünüvar opnieuw op de bank begon.



Vanaf de bank zal de Ajax-huurling in de eerste fase echter maar weinig mee hebben gekregen van de wedstrijd. Door het vele vuurwerk van de Hammarby-supporters trok er een stevig rookgordijn op, waarin FC Twente voortvarend begon. Toen alle dampen opgetrokken waren, had Hammarby de dominantie overgenomen. Niet omdat de ploeg van de Spaanse Marti Cifuentes zo goed speelde, maar omdat de Enschedeërs onzorgvuldig waren. Eenvoudige passes vanuit de verdediging werden zo in Zweedse voeten geschoven en ballen werden gemakkelijk van de Twentse schoenen gestolen. Hammarby kon daardoor ver opschuiven, maar was in aanvallend opzicht eveneens zorgvuldig. Gevaarlijke momenten waren daardoor op een hand te tellen, met een scrimmage zonder werkelijke doelpoging als meest penibele moment voor de Tukkers.

Kort daarna leek de ploeg van Oosting eindelijk wakker te worden, al was de communicatie met drie opeenvolgende buitenspelmomenten nog verre van optimaal. De eerste Twente-kans kwam uiteindelijk van de voet van Michel Vlap, die zijn matige poging met een merkwaardige redding van Oliver Dovin gekeerd zag. Een kans voor Twente was echter een zeldzaamheid: tegen een compacte verdediging en zonder effectieve buitenspelers was het bereiken van het strafschopgebied een grote opgave. Hammarby bleef ondertussen goed meevoetballen met back Simon Strand als de grootste handenbinder, maar de 1-0 van de ploeg uit Stockholm kwam uit het niets. Een schot van Jusef Arabi leek geen groot probleem te worden voor Lars Unnerstall, maar door een blok van Robin Pröpper vloog de bal over de Duitse keeper heen.

In het restant van de eerste helft poogde FC Twente een snel antwoord te formuleren, maar dat kwam er niet. Kort na de hervatting gunde oud ADO-speler Shaquille Pinas een enorme kans aan Manfred Ugalde, maar niet voorbij de jonge doelman. Dat was het begin van een enerverende tweede helft, waarin beide ploegen grote kansen kregen. Zo was Sem Steijn na een goede draaibeweging dichtbij een treffer, maar aan de andere zijde had Adi Nalic na een snelle vrije trap tegen een Twente-verdediging uit positie ook zomaar de 2-0 kunnen maken. Ondanks dat de Tukkers meer balbezit hadden, deed de nummer zes van de Zweedse divisie door een energieke speelstijl weinig voor hen onder.

Naarmate de wedstrijd vorderde begon FC Twente aan te dringen, maar droogden de kansen aan beide kanten op. Hammarby speelde iets defensiever en kwam zo minder vaak in de buurt van Lars Unnerstall, terwijl de Twentenaren geen oplossing konden verzinnen op de groen-witte muur. Kleine plaagstootjes waren er wel, maar het vele breien van de bezoekers leverde verder weinig op. Verlenging was daardoor het resultaat. Joel Nilsson kreeg al snel een mogelijkheid om de Twentse hoop de kop in te drukken, maar na een sprintduel met Michal Sadilek schoot hij voorlangs. Vervolgens begonnen de Enschedeërs weer met het zoeken naar een gelijkmaker. Ditmaal kwam de ploeg van Oosting met goede voorzetten wel dichterbij, maar in het drukke strafschopgebied bleef het lastig tot een kans te komen. Ondertussen bleef Hammarby loeren op een uitbraak, die via invaller Viktor Djukanovic bijna een doelpunt opleverde.

De eerste grote kans voor Twente kwam pas in de tweede helft van de verlenging, maar Joshua Brenet kon de slimme hoge bal van invaller Ünüvar niet goed controleren. De back stond even later wel aan de basis van het verlossende Twente-doelpunt. Nadat hij Simon Strand handig aan de kant zette gaf hij de bal goed voor, waarna Sem Steijn ook de tweede officiële Twentse treffer van het seizoen binnenknalde. In de slotfase ging Hammarby nog vol voor de gelijkmaker, maar uiteindelijk sleepte de ploeg uit Enschede de overwinning binnen. In de volgende ronde is Riga FC de volgende tegenstander.

Opstelling en beoordelingen*

FC Twente: Lars Unnerstall 5,5; Gijs Smal 4,5 (77. Youri Regeer 5,5), Mees Hilgers 5, Robin Pröpper 4,5 (46. Max Bruns 5), Joshua Brenet 5,5; Mathias Kjölö 5 (111. Younes Taha -), Sem Steijn 6,5, Michal Sadilek 5,5; Michel Vlap 5,5 (66. Ricky van Wolfswinkel 5), Manfred Ugalde 4,5 (98. Naci Ünüvar 6), Daan Rots 4,5 (66. Alfons Sampsted 5).

Man of the match: Sem Steijn