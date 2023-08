Fenerbahçe-fans marcheren massaal over straat en hebben één duidelijke boodschap aan FC Twente

Daags voor de eerste wedstrijd van het Europese tweeluik tegen FC Twente heeft een groep Fenerbahçe-fans van zich laten horen. Voetbal Ultras plaatste een video op X waarin de Turkse supporters door de straten van Istanbul marcheren en liederen zingen. Eén van die liedjes is gericht aan de club uit Enschede. "Fuck you, Twente, fuck you, Twente!", is er te horen in het filmpje.

De fans van de ploeg uit Turkije zijn overigens niet welkom tijdens de return in de Grolsch Veste, al kwam dat besluit niet van FC Twente. De UEFA strafte de Fenerbahçe-supporters voor wangedrag tijdens de vorige Europese wedstrijd tegen NK Maribor.