FC Twente-trainer Oosting wijst eigen fouten aan: 'Dat neem ik mijzelf kwalijk'

FC Twente leed donderdagavond een zeer pijnlijke 5-1 nederlaag op bezoek bij het Turkse Fenerbahçe. Trainer Joseph Oosting zag dat zijn ploeg het tot de rode kaart uitstekend deed, maar daarna ging het mis. De oefenmeester geeft toe dat hij ook zelf de fout inging.

"Die keuzes pakten niet goed uit", doelt Oosting op zijn wijzigingen in het tweede bedrijf. Eerst switchte de oefenmeester naar een driemansverdediging, waarna er met Mats Rots toch nog een vierde verdediger bij kwam. "Zo eerlijk moet ik zijn. Dat neem ik mezelf kwalijk. We kregen vrijwel allemaal identieke goals tegen", zei de oefenmeester na afloop van het duel tegenover TC/Tubantia.

Ondanks de ruime 5-1 nederlaag tegen de Turkse topclub weigert Oosting de handdoek in de ring te gooien. De oud-trainer van RKC houdt hoop in een goed resultaat in de return: "Ik ben een optimistisch mens. Het wordt moeilijk, maar misschien krijgt Fenerbahçe volgende week ook te maken met een vroege rode kaart waardoor alles op de kop komt te staan."

Oosting was na afloop van het duel niet de enige die zelfkritisch was, want ook Youri Regeer was schuldbewust, nadat hij in de eerste helft een rode kaart kreeg: "Het was niet mijn bedoeling, maar ik moet met een sliding niet in de positie komen. Ik kom half hoog in, niet bewust, maar je kunt de kaart geven. Hiermee heb ik mijn ploeggenoten benadeeld, want tot aan dat moment konden we uitstekend meekomen met Fenerbahçe"