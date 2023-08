Feyenoord-aanwinst overtuigt Rafael van der Vaart nog niet helemaal: 'Ik vond hem raar spelen'

Rafael van der Vaart is nog niet helemaal overtuigd van Calvin Stengs. Feyenoord nam de oud-speler van AZ en Antwerp FC deze zomer voor aardig wat geld over van OGC Nice, maar heeft in zijn eerste wedstrijden nog geen onbetwiste indruk kunnen maken. Ook in de thuiswedstrijd tegen Almere City wisselde hij, ondanks twee assists, goede met slechte acties af.

“Hoe ik hem vond spelen? Raar, laat ik het zo maar noemen”, zei Van der Vaart zondagavond in het programma Studio Voetbal. “In het begin zat ik echt te denken: ah hij is er weer, eindelijk.” Stengs had een belangrijk aandeel in de dikke zege van Feyenoord op Almere City (6-1). De linkspoot verzorgde de assist op de 2-0 van Igor Paixão en stelde in de tweede helft Mats Wieffer in staat om de vierde binnen te schieten. Van der Vaart was vooral te spreken over de eerste assist. “Doorlopen, terugtrekken… Dat zie je eigenlijk nooit meer. Hij had weer een paar momenten dat ik dacht: lekker.”

Artikel gaat verder onder video

Stengs is er desondanks nog niet in geslaagd alle twijfels weg te nemen. “Hij deed ook weer een paar dingen dat je echt kon zien dat hij uit een diep dal kwam. Dit soort dingen: zo’n goede speler, maar dan wacht hij veel te lang”, doelt Van der Vaart op een moment waarop Stengs zich te makkelijk de bal liet ontfutselen. In de tweede helft schoot de aanvallende middenvelder ook nog een vrije trap bijna de tribune in. “Hier een hele simpele vrije trap… Dan heb je best wel goede momenten in een wedstrijd, maar dan krijg je dit erbij. Ik vond dat wel jammer, want hij begon ook al niet heel best. Maar hij had wel weer een paar acties waar ik vrolijk van werd.”