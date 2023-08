'Feyenoord biedt miljoenen op 23-jarige Braziliaan met complexe contractsituatie'

Feyenoord heeft naar verluidt een eerste bod ter hoogte van zeven miljoen euro neergelegd voor de Braziliaanse middenvelder Bitello, zo melden Braziliaanse media woensdagavond. De speler van Grêmio zou zelf openstaan voor een transfer naar de regerend landskampioen, maar de clubs zijn het onderling nog niet eens over de manier waarop de transfersom betaald moet worden.

Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl onthulde een week geleden al dat Feyenoord interesse zou hebben in de centrale middenvelder, die ook op het verlanglijstje van Arsenal voor zou staan. Bitello geldt als een multifunctionele speler; hij kan zowel centraal op het middenveld als op de vleugels of achter de spitsen uit de voeten. Of de genoemde zeven miljoen voldoende is, is bovendien onduidelijk. Het Nederlandse ESPN spreekt van een vraagprijs van 'een kleine tien miljoen euro'.

Artikel gaat verder onder video

Het grootste struikelblok dat een transfer in de weg staat zou de wijze van betalen zijn. Feyenoord wil het geboden bedrag volgens het Braziliaanse Goleada Info verspreid over drie termijnen voldoen. Ondertussen schrijft ESPN-verslaggever Sinclair Bischop op X (voorheen Twitter) dat de contractsituatie van de Braziliaan 'complex' is. Grêmio zou slechts dertig procent van zijn transferrechten in handen hebben, wat een deal er volgens Bischop er niet makkelijker op maakt.

Aanwinsten

Feyenoord lijkt sowieso nog een druk slot van de zomerse transferperiode tegemoet te gaan. Een belangrijke slag lijkt deze week nog geslagen te worden. Volgens diverse media tekent Luka Ivanusec komende vrijdag dan eindelijk in Rotterdam-Zuid; hij komt over van Dinamo Zagreb. Ook de Tsjech Ondrej Lingr (Slavia Praag) lijkt hard op weg naar Feyenoord, dat eerder deze week juist afscheid nam van rechtsback Marcus Pedersen (Sassuolo). Ook Lutsharel Geertruida zou nog steeds kunnen vertrekken; de Oranje-international wordt in verband gebracht met Bayern München.