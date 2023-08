Feyenoord doet goede zaken in Tsjechië: 'Hij gaat goed in de smaak vallen in Rotterdam'

Mick van Buren denkt dat Feyenoord veel plezier gaat beleven aan Ondřej Lingr. De 24-jarige aanvallende middenvelder is hard op weg naar De Kuip, waar trainer Arne Slot met smart wacht op aanvallende versterkingen. Van Buren verwacht dat zijn ploeggenoot in de smaak gaat vallen.

"Wat ik dacht toen ik de geruchten las? Dat hij precies het type is dat Feyenoord op dit moment nodig heeft en wat goed bij Feyenoord past. Dit is een goede aanwinst voor Feyenoord", aldus een overtuigde Van Buren in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van Buren staat al sinds de zomer van 2016 onder contract bij Slavia Praag. Lingr is sinds medio 2020 ook te vinden in de hoofdstad van Tsjechië.

Slot wil graag een aanvallende middenvelder om het vertrek van Sebastian Szymański op te vangen. "Hij heeft in zijn spel ook wel wat weg van Guus Til, maar aan de bal is Ondrej misschien nog wat beter. Ik ken hem al een tijdje, heb vaak met hem gespeeld. Hij is een heel goede voetballer. Ik denk zeker dat hij Feyenoord sterker kan maken, vooral omdat ze echt zo'n speler missen", vervolgt de dertigjarige Van Buren.

Volgens 1908.nl komt de transfer deze week nog rond. Lingr wordt gehuurd met een verplichte optie tot koop. De transfersom ligt boven de drie miljoen euro. Lingr speelde 138 wedstrijden voor Slavia Praag en was goed voor veertig doelpunten en elf assists. Hij kwam ook al zes keer uit voor de nationale ploeg. "Ik denk dat de fans heel blij gaan zijn met hem. Ondrej is ook echt een teamspeler. Hij gaat goed in de smaak vallen in Rotterdam."