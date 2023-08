Feyenoord droomt groot en probeert te stunten met terugkeer van Luis Sinisterra

Feyenoord probeert Luis Sinisterra terug te halen, zo meldt 1908.nl. De Rotterdamse club staat in 'direct contact' met Leeds United, de huidige werkgever van de Colombiaanse buitenspeler.

Feyenoord probeert sinds afgelopen weekend Sinisterra te overtuigen om terug te keren naar De Kuip. De buitenspeler, die een jaar geleden voor 25 miljoen euro (exclusief bonussen) werd verkocht aan Leeds United, ontbrak afgelopen zaterdag in de wedstrijdselectie van de Engelse club voor het duel met Birmingham City.

Volgens de officiële lezing was Sinisterra 'geblesseerd,' terwijl Daniel Farke stelde dat Sinisterra 'niet beschikbaar' was voor de wedstrijd. "Er komt een tijd dat we het hierover gaan hebben. Ik oordeel niet en ga het ook niet verder toelichten", wilde de trainer van Leeds United niet uitleggen wat de daadwerkelijke reden van de afwezigheid van Sinisterra was.

Er wordt vermoed dat Sinisterra aast op een vertrek bij Leeds United, dat door de degradatie uit de Premier League dit seizoen uitkomt op het tweede Engelse niveau. Feyenoord hoopt de aanvaller te huren van Leeds United. Door de interesse in Sinisterra laat Feyenoord de belangstelling voor Oussama Idrissi even varen.