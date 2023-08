'Feyenoord en Ajax zien voormalig transferdoelwit aan de slag gaan in de Ligue 1'

Arsen Zakharyan gaat zijn loopbaan naar verluidt vervolgen bij RC Strasbourg. De twintigjarige middenvelder uit Rusland stond ook op het verlanglijstje van Feyenoord en Ajax. De belangstelling vanuit Nederland werd echter snel minder toen de hoge vraagprijs naar voren kwam.

Zakharyan staat momenteel nog onder contract bij Dinamo Moskou. Die club heeft volgens Foot Mercato een prijskaartje van vijftien miljoen euro om de nek van de middenvelder gehangen. Dat was voor Feyenoord al snel reden om af te haken, terwijl Ajax nooit echt concreet werd. Lazio leek wel aan de vraagprijs van Dinamo te willen voldoen, maar lijkt de strijd nu alsnog te gaan verliezen.

De Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio meldt namelijk dat Strasbourg de Italianen te slim af is. Zakharyan heeft zelf zijn zinnen gezet op een transfer, mede omdat zijn contract over een jaar afloopt. Hij stond ook lange tijd op het verlanglijstje van Chelsea. Die club kon echter niet in actie komen omdat Zakharyan onder contract staat bij het Russische Dinamo.

Strasbourg eindigde vorig jaar maar net boven de streep in de Ligue 1. Toch zijn er inmiddels wilde plannen in het Stade de la Meinau. De club werd overgenomen door BlueCo, het bedrijf van Chelsea-eigenaar Todd Boehly. Patrick Vieira werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer en er werden al drie spelers aangetrokken. Dat waren Jessy Deminguet, Abakar Sylla en de Nederlander Emanuel Emegha.