'Feyenoord en PSV richten vizier op België: Rotterdammers samen met Franse club het meest concreet'

Voor Feyenoord en PSV is het seizoen officieel begonnen. De nummers één en twee van het voorbije seizoen in Nederland stonden afgelopen vrijdag in Rotterdam tegenover elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, die een prooi werd voor de Eindhovenaren. Feyenoord en PSV nemen het naar verluidt ook op de transfermarkt tegen elkaar op: beide topclubs hebben Zakaria El Ouahdi van het Belgische RWDM op de korrel.

Zowel Feyenoord als PSV deed al vroeg deze zomer zaken op de transfermarkt. De Rotterdammers haalden onder meer Ramiz Zerrouki, Thomas van den Belt en Calvin Stengs naar De Kuip, PSV verwelkomde Noa Lang en Ricardo Pepi. Het moge duidelijk zijn dat beide clubs nog niet klaar zijn op de transfermarkt. Zowel Feyenoord als PSV lijkt niet alleen het middenveld, maar ook de aanval nog van nieuwe impulsen te willen voorzien. In de zoektocht naar versterking voor die posities staat volgens Het Laatste Nieuws El Ouahdi bij beide clubs op het verlanglijstje.

“Heeft El Ouadhi zaterdag tegen OHL zijn laatste wedstrijd gespeeld voor RWDM? Het zou zomaar kunnen”, schreef HLN afgelopen weekend. De 21-jarige vleugelaanvaller kon zich in de eerste weken van de voorbereiding naar verluidt nog verheugen op de interesse van Union en sc Heerenveen, maar nu zouden ook clubs met een grotere naam hem nadrukkelijk in het vizier hebben. “Vorige week tegen Genk zaten er al heel wat scouts in de tribune: PSV, RB Salzburg, Lens en Feyenoord”, klinkt het. Als we HLN mogen geloven zijn Lens, dat vorig seizoen knap vierde werd in Frankrijk, en Feyenoord ‘het meest concreet’.

El Ouadhi maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap van Rupel Boom naar RWDM. Hij had vorig seizoen met zeven doelpunten en vijf assists in 25 competitiewedstrijden een belangrijk aandeel in de promotie naar het hoogste niveau van België. Mocht Feyenoord of PSV willen doorpakken voor El Ouadhi, dan lijkt er wel een serieus bedrag op tafel moeten worden gelegd. “Omdat El Ouahdi, vorig seizoen helemaal ontbolstert onder intussen ex-trainer Euvrard, nog tot juni 2025 onder contract ligt, zullen gegadigden financieel over de brug moeten komen”, klinkt het.