'Feyenoord houdt alle Ivanusec-opties open en heeft al contact met Argentijnen'

Feyenoord lijkt werk te gaan maken van een mogelijke transfer van Esequiel Barco. De aanvaller van River Plate staat op het verlanglijstje van de Rotterdammers. Die houden er namelijk steeds serieuzer rekening mee dat er een streep moet door de naam van Luka Ivanusec.

Ivanusec is nog altijd de eerste optie voor Feyenoord, dat graag zaken wil doen met Dinamo Zagreb. Het is echter nog steeds de vraag of de Kroaten mee willen werken aan een vertrek van de aanvaller. Daarom kijkt men in De Kuip volgens Voetbal International verder. Barco wordt gezien als geschikt alternatief. De belangstelling van Feyenoord in de Argentijn werd in een eerder stadium al gemeld door 1908.nl.

Artikel gaat verder onder video

Nu heeft Feyenoord volgens VI daadwerkelijk contact gezocht met River Plate. Die club huurt Barco momenteel van Atlanta United, maar heeft een verplichte optie tot koop. Een eerste bod vanuit Rotterdam-Zuid is al afgewezen door de grootmacht uit Buenos Aires. De 24-jarige Barco speelde eerder ook voor Independiente. Hij moet River Plate naar verluidt zeker tien miljoen euro gaan opleveren.

In de tussentijd zit Oussama Idrissi nog in de wachtkamer. Feyenoord ziet in hem een geschikte extra optie voor op de vleugels. Idrissi speelde vorig seizoen al op huurbasis voor de regerend landskampioen en heeft een goede klik met trainer Arne Slot. Volgens VI gaat het in deze huurdeal alleen nog om wat details. De transfer van Idrissi staat los van een mogelijke entree van Ivanusec of Barco.