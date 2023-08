'Feyenoord klopt wederom aan bij oude bekende, maar krijgt concurrentie van steenrijke club'

Feyenoord is (opnieuw) uitgekomen bij Oussama Idrissi. De aanvaller van Sevilla maakte deel uit van het kampioenselftal van afgelopen seizoen, maar mocht in de zomer terugkeren bij de Spaanse club waar hij door verhuurd werd. 1908.nl meldt vrijdagavond dat de Rotterdammers, enigszins verrassend, opnieuw een hengeltje hebben uitgegooid naar de vleugelaanvaller.

De technische staf van Feyenoord zou Idrissi er graag bij hebben in het nieuwe Eredivisieseizoen. Daarmee zou de club uit Rotterdam-Zuid de aanvaller uit handen houden van het Arabische Damac FC. De rijke club zou een contract voor vijf seizoenen hebben klaarliggen voor de rechtspoot.

Feyenoord beschikte vorig seizoen al over Idrissi, die tot 38 officiële kwam. De Marokkaan was daarin goed voor zeven doelpunten en acht assists. Ook in de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles was Idrissi trefzeker. Gedurende deze transferzomer was het al duidelijk dat een nieuwe uitleenbeurt tot de opties behoorden van de Rotterdammers.

Vooralsnog is het onduidelijk waar Idrissi aankomend seizoen speelt. De kans is echter minimaal dat de aanvaller zijn opwachting gaat maken bij Sevilla. De oud-speler van onder meer FC Groningen, AZ en Ajax zit niet bij de selectie van de Spaanse club tijdens de seizoensopener tegen Valencia.