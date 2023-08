Feyenoord kon Kudus voor spotprijs binnenhalen: 'Ajax heeft hem slecht behandeld'

Feyenoord heeft in het verleden nagelaten om Mohammed Kudus binnen te halen, zo verklapt Dick Advocaat. De clubloze trainer was tussen 2019 en 2021 werkzaam bij Feyenoord; in 2020 verkaste Kudus voor negen miljoen euro van FC Nordsjaelland naar Ajax. Nu gaat hij voor minstens 43 en maximaal 46 miljoen euro naar West Ham United.

In de uitzending van Rondo wordt de transfer van Kudus besproken. Marco van Basten betreurt de overstap; Rafael van der Vaart en Ruud Gullit vinden dat de Ghanees in het verleden 'slecht is behandeld' door Ajax.

💬 Van Basten: "Voor wie ga je nu nog naar het stadion?"

💬 Van der Vaart (over Gullit): "Ik vond dat jij het geweldig uitlegde, met de gehaktbal en de jus. Het is echt zo."

💬 Advocaat: "Toen ik bij Feyenoord werkte, konden we hem kopen voor 7,5 miljoen euro. Maar we hadden nog geen 25.000 euro."

💬 Gullit: "Hij moest plaatsmaken voor anderen. Hij zat vaak op de bank."

💬 Van der Vaart: "Hij is slecht behandeld."

💬 Gullit: "Dat ben ik met je eens."

💬 Van der Vaart: "Ik kende hem van Nordsjaelland. Dan is het altijd nog de vraag of hij het aankan. Ik sprak met Overmars, die Kudus zijn allerbeste aankoop noemde. Hij is eigenlijk niet echt geslaagd bij Ajax."

💬 Van Basten: "Nu het er eindelijk uitkomt, gaat hij weg."