Ruud Gullit en Marco van Basten enthousiast: 'Zonder hem is Ajax een droge gehaktbal'

Marco van Basten en Ruud Gullit zijn enthousiast over het optreden van Mohammed Kudus in de eerste helft van de wedstrijd tussen Ludogorets en Ajax. De aanvaller maakte de eerste twee doelpunten van de Amsterdammers. Kort na de pauze maakte Kudus ook de 0-4 en completeerde hij zijn hattrick.

"Hij zorgt ervoor dat er iets gebeurt", zegt Gullit. "Een geweldige speler. Hij is altijd bezig. De 0-1 maakt hij uit het niets, een heerlijke goal. Het is jammer dat zo'n speler weg moet." Volgens Gullit is Kudus voortdurend dreigend. "Hij durft te voetballen. Hij zorgt ervoor dat je kunt doorvoetballen. Hij heeft de dreiging naar voren, waardoor je ruimte voor anderen creëert. Dat zijn de spelers die je nodig hebt. Hij voegt jus toe, anders is het een droge gehaktbal. Hij zorgt voor de jus."

Van Basten vindt het 'onzin' dat Ajax wil meewerken aan een transfer van Kudus naar West Ham Untied. "Als Ajax wil je toch gewoon goed presteren en je spelers behouden? Het lijkt me dat de seizoenkaarthouders in de ArenA naar zo'n jongen willen kijken. Ik vind hem echt de beste bij Ajax. Ik ben niet altijd een fan van zijn houding, hij lijkt soms erg zeker van zichzelf. Maar het is een type voetballer dat het moet hebben van bepaalde momentjes. Soms zou je willen dat hij er wat meer vaart achter zet, maar het is wel een rasvoetballer."