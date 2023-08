Feyenoord neemt afscheid van de speler die de club 240.000 euro per minuut heeft gekost

De wegen van Feyenoord en Francesco Antonucci scheiden per direct. De club en speler hebben in goed overleg besloten het tot de zomer van 2024 lopende contract te ontbinden.

Feyenoord nam Antonucci in de zomer van 2020 voor 2,2 miljoen over van AS Monaco en stalde hem direct bij FC Volendam. De aanvallende middenvelder kreeg in het seizoen 2021/22 een kans in Rotterdam, maar kreeg alleen als invaller in de voorronde van de Conference League tegen FC Drita negen minuten speeltijd.

Halverwege het seizoen vertrok Antonucci wederom op huurbasis naar Volendam. Die huurperiode werd verlengd nadat de club uit Noord-Holland promoveerde naar de Eredivisie. Deze zomer keerde Antonucci (weer) terug bij Feyenoord, wetende dat de kans klein zou zijn dat Arne Slot een beroep op hem zou doen.

Nu gaan Feyenoord en Antonucci uit elkaar. De middenvelder heeft de Rotterdamse club om en nabij de 240.000 euro per speelminuut gekost. Als transfervrije speler kan Antonucci nu in alle rust op zoek naar een nieuwe werkgever.