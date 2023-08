Feyenoord wordt concreet voor 'zeer haalbare' opvolger van Geertruida

Feyenoord gaat zich op korte termijn concreet melden voor Nino (26). De Braziliaanse verdediger van Fluminense moet de opvolger worden van Lutsharel Geertruida, die vermoedelijk naar RB Leipzig verkast.

Met dat bericht komt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl maandag naar buiten. Omdat Nino nog slechts een contract heeft tot het einde van 2024, hoeft de vraagprijs mogelijk niet heel hoog uit te vallen. Volgens het medium is de marktwaarde ongeveer zo’n zeven miljoen euro: onduidelijk is nog of dat genoeg is om hem ook los te weken.

Artikel gaat verder onder video

Wel is hij volgens 1908.nl in het huidige momentum van de transfermarkt ‘zeer haalbaar’ voor Feyenoord, dat nog niet eerder zo concreet werd gelinkt aan Nino. De centrale verdediger, die niet eerder zoals Geertruida ook als rechtsback uit de voeten kan, speelde meer dan tweehonderd wedstrijden namens Fluminense. Eerder kwam hij in zijn thuisland uit voor Criciúma Esporte Clube.

Als Geertruida daadwerkelijk voor zo’n dertig miljoen euro naar RB Leipzig verkast, dan zal Feyenoord achterin naast Nino nog een versterking moeten halen. Geertruida speelde namelijk ook vaak als rechtsachter, waar Marcus Pedersen de enige optie nog is met Neraysho Kasanwirjo. Laatstgenoemde voldoet echter niet aan het gewenst niveau. Gernot Trauner, Dávid Hancko en Thomas Beelen zijn de overige centrale verdedigers van Feyenoord.