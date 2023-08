De Telegraaf: dit zijn de bedragen die Feyenoord moet betalen voor Bart Nieuwkoop en Nino

Bart Nieuwkoop staat voor een terugkeer naar Feyenoord. De rechtsback, die in 2021 transfervrij vertrok naar Union Sint-Gillis, kan zich, als alles meezit, woensdag alweer Feyenoorder noemen. Omdat Nieuwkoop nog onder contract stond bij de Belgische subtopper, moeten de Rotterdammers een afkoopsom betalen. De Telegraaf weet hoe hoog dat bedrag ligt.

De 27-jarige verdediger zal voor zo’n 3,5 miljoen euro zijn rentree gaan maken in De Kuip. Het is vooralsnog onduidelijk voor hoe lang de rechtsback gaat tekenen. In België groeide Nieuwkoop uit tot een van de beste spelers op zijn positie. In het promotiejaar van Union slaagde de club er, mede dankzij goed spel van de Nederlander, in om mee te doen om het kampioenschap.

Het leek er in eerste instantie op dat Feyenoord met de komst van Nieuwkoop inspeelde op het vertrek van Lutsharel Geertruida. De centrumverdediger leek hard op weg naar RB Leipzig, totdat die transfer plotseling in gevaar kwam. Geertruida is op dit moment, samen met Pedersen, een van de opties als rechtsback. Mocht de 23-jarige Rotterdammer vertrekken, had Feyenoord dus nog maar één optie op die positie.

Nino

Een andere speler die zou moeten komen als Geertruida zou vertrekken, is de Braziliaan Nino. De 26-jarige centrumverdediger van Fluminense is in beeld om de defensie te versterken. Nino speelde al meer dan tweehonderd duels voor zijn club en zou zowel centraal als rechts achterin kunnen spelen. Zijn transfersom zou in de buurt liggen van zo’n zeven miljoen euro.