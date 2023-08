'Transfer Lutsharel Geertruida op losse schroeven; RB Leipzig bijna akkoord met andere verdediger'

Fabrizio Romano is met nieuws gekomen waar vrijwel niemand rekening mee heeft gehouden. De transferexpert meldt op X, voorheen Twitter, dat RB Leipzig dicht bij de komst is van Castello Lukeba. De Duitsers bespreken de laatste details met de verdediger van Olympique Lyon. Het belangrijkste nieuws is dat dit grote gevolgen kan hebben op de transfer van Lutsharel Geertruida.

Het leek een kwestie van tijd voordat Feyenoord en Leipzig de komst van de verdediger wereldkundig zouden maken. Romano meldt echter dat de deal tussen Geertruida en de Duitse subtopper op instorten staat. Eerder wist de transferspecialist al de dag waarop de Nederlander eruit zou komen met Leipzig. Des te verrassender is het nieuws wat de Italiaan woensdagmiddag weer te melden heeft. Vrijwel iedereen hield rekening met een vertrek van Geertruida, zelfs trainer Arne Slot, maar dat vertrek lijkt echter nog allesbehalve een zekerheidje.

Leipzig was in de markt voor zowel Geertruida als Lukeba. De Duitse club gaf echter al aan dat het niet in staat was om beide opties te contracteren. Het lijkt erop dat de twintigjarige Fransman de voorkeur gaat krijgen boven de Feyenoord-verdediger. Geertruida was op weg om de duurste Feyenoorder ooit te worden. De stopper zou voor zo'n dertig miljoen, plus de nodige bonussen, voor een recordbedrag verkassen uit De Kuip. Dat record staat nu nog op naar van Orkun Kökcü, die deze transferzomer voor 25 miljoen euro naar Benfica transfereerde.

Eerder deze dag meldde Voetbal International dat Feyenoord rechtsback Bart Nieuwkoop terug gaat halen naar Rotterdam-Zuid. Daarmee leek het erop dat de ploeg alvast inspeelde op het mogelijke vertrek van Geertruida. Verschillende media wisten ook al dat Feyenoord bezig was met de komst van de Braziliaan Nino, die zowel centraal als rechts achterin kan spelen.