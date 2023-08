Feyenoord ziet miljoenenbod afgewezen worden en staakt onderhandelingen

Feyenoord maakt niet langer werk van de komst van Esequiel Barco, zo maakt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl bekend. De 24-jarige speler van River Plate is te duur gebleken.

Feyenoord bracht vorige week een bod uit op Barco, die zowel als aanvallende middenvelder als op de flanken uit de voeten kan. Dat bod werd resoluut van tafel geveegd door River Plate, dat Barco sinds anderhalf jaar huurt van Atlanta United. In de huurovereenkomst is een verplichte optie tot koop van 8,5 miljoen euro opgenomen. Het binnenhalen van Barco had Feyenoord minstens tien miljoen euro gekost. Dat bedrag was de Rotterdammers te gortig.

Het aantrekken van Barco was voor Feyenoord alleen een optie geweest als de club er niet in slaagt Luka Ivanusec over te nemen van Dinamo Zagreb. De Rotterdammers proberen de 24-jarige aanvaller al geruime tijd in te lijven en hebben reeds een principe-akkoord bereikt met de Kroatische club, maar de deal nog altijd niet helemaal rond. Volgens 1908.nl is zijn komst inmiddels wel 'zeer dichtbij'.