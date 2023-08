Franse belangstelling voor Davy Klaassen, hereniging met voormalig Ajax-ploeggenoot lonkt

Davy Klaassen (30) wordt deze zomer mogelijk herenigd met voormalig Ajax-teamgenoot Nicolás Tagliafico. Diens huidige club, het Franse Olympique Lyon, is volgens Voetbal International één van de clubs die concrete belangstelling toont voor de middenvelder en zou zich zelfs al bij Ajax gemeld hebben.

Klaassen is bezig aan zijn tweede periode in de Johan Cruijff Arena, waar hij zijn doorbraak in het betaalde voetbal beleefde. Ajax verkocht hem in 2017 aan Everton, maar daar kwam hij niet uit de verf. Na twee seizoenen Werder Bremen keerde Klaassen vervolgens terug in Amsterdam. Dit jaar dreigt hij echter buiten de boot te vallen, trainer Maurice Steijn gebruikte de routinier tijdens de eerste twee competitiewedstrijden enkel als invaller.

In die rol redde Klaassen afgelopen weekend nog een punt voor Ajax, dat op het moment dat hij het veld betrad met 2-1 achterstond tegen Excelsior. Het zou zomaar eens het laatste wapenfeit in het rood-wit van Klaassen geweest kunnen zijn. Lyon is dus concreet, maar "Klaasen heeft meerdere opties waaruit hij kan kiezen", zo weet VI. Toch is een vertrek uit Amsterdam nog geen uitgemaakte zaak. Ajax zou wel degelijk bereid zijn mee te werken aan een transfer, maar aan de andere kant blijft hij volgens het weekblad ook 'gewoon' welkom: "Klaassen wordt binnen Ajax bijzonder gewaardeerd en hoeft dus niet per se weg."

In Lyon zou Klaassen overigens op een onrustig moment binnenstappen. De club ging op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen onderuit bij RC Strasbourg (2-1) en leed afgelopen weekend voor eigen publiek opnieuw een nederlaag, nu tegen Montpellier (1-4). Trainer Laurent Blanc baarde opzien door na dat duel openlijk voor de televisiecamera's te speculeren over zijn eigen ontslag. De voormalig Frans international, vorig jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Peter Bosz, leidde de zevenvoudig landskampioen afgelopen seizoen naar de zevende plaats op de ranglijst.