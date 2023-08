Geduld van Feyenoord raakt op: 'Het gevoel begint te leven dat Ivanusec-deal wel eens lastig kan gaan worden'

Feyenoord is al geruime tijd bezig met de komst van Luka Ivanusec. De aanvaller annex middenvelder wordt al maanden in verband gebracht met de Rotterdammers, en beide partijen zouden volgens onder meer De Telegraaf al een principeakkoord hebben bereikt. Het feit is dat de officiële bevestiging wel erg lang op zich laat wachten, en volgens Voetbal International begint het geduld van Feyenoord op te raken.

“Steeds was er wel wat”, valt er te lezen in het artikel van VI. “Eerst moest de aanvaller/middenvelder nog meedoen tegen FC Astana in de voorronde van de Champions League. Daarna nog tegen AEK Athene, een duel dat de Kroaten met 2-1 verloren. De return staat voor zaterdag in Griekenland. Dat zou betekenen dat Ivanusec pas dan naar De Kuip zou kunnen, maar dan heeft Feyenoord er al bijna twee competitieduels op zitten. Hoe lang gaat de aanpassing duren?”, schrijft Martijn Krabbendam.

Het wil niet zeggen dat de komst van Ivanusec van de baan is. “Zonder dat iemand zich er hardop over uitspreek bij Feyenoord, begint het gevoel te leven dat het wel eens lastig kan gaan worden”, gaat de clubwatcher van Feyenoord verder. De Kroaat zou volgens ingewijden een afspraak hebben met de beleidsbepalers van Dinamo Zagreb. Daarna is de verwachting dat er een antwoord moet volgen.

Ondertussen zijn de Rotterdammers al lang op zoek naar mogelijke alternatieven. VI somt een aantal opties op en begint met Guus Til. De oud-speler van Feyenoord hoeft bij PSV niet te rekenen op veel speeltijd, maar geldt vooralsnog niet als een reële optie. Daarnaast is de Braziliaan Bitello een optie, maar de grote vraag is of hij er direct staan. Als laatste wordt de naam Oussama Idrissi genoemd. Hij werd al eerder gelinkt aan een terugkeer naar De Kuip.