'Geertruida boos op RB Leipzig, Feyenoord weggezet als 'hebzuchtig''

Lutsharel Geertruida is teleurgesteld in RB Leipzig. De Duitse club is op het allerlaatste moment doorgeschakeld op de transfermarkt. Omdat Feyenoord de absolute hoofdprijs vroeg én de Duitsers achterin met El Chadaille Bitshiabu een linksbenige verdediger zagen wegvallen vanwege blessureleed, is de club doorgeschakeld naar een linkspoot en daarmee is de deal geklapt, terwijl die al vrijwel rond was. En dat neemt Geertruida RB Leipzig kwalijk.

Dat weet De Telegraaf althans. RB Leipzig was niet bereid om het bod van 29 miljoen euro nog te verhogen naar de verlangde dertig miljoen plus premies, uiteindelijk maximaal 33 miljoen euro, en dat doet Geertruida pijn. “Dat Leipzig het daarop heeft laten klappen doet pijn bij de speler en daardoor piekert Geertruida er niet meer over om nog opnieuw met de Duitsers om de tafel te gaan als de transfer van een andere verdediger alsnog mislukt”, schrijft de ochtendkrant.

“De Duitsers hebben de speler het hoofd op hol gebracht, hem van alles beloofd en hebben woensdag rond lunchtijd de onderhandelingen finaal afgebroken”, weet de ochtendkrant. De Bundesliga-club ziet Feyenoord juist weer als de kwade genius, meldt het Algemeen Dagblad. “De Duitsers betitelden de manier van zaken doen van Feyenoord als ‘hebzuchtig’.” De Rotterdammers zouden van Geertruida ook een flink financieel offer hebben gevraagd om de deal in orde te maken.

Spijt heeft men in De Kuip echter niet over de manier van onderhandelen, weet De Telegraaf. Arne Slot en Dennis te Kloese willen Geertruida namelijk liever houden en hebben zich beschaafd opgesteld. “Afgelopen zaterdag ontving Feyenoord de Duitse delegatie wel netjes op het kantoor en liet de club blijken wel te willen onderhandelen. Maar Te Kloese gaf direct aan wat de prijs moest zijn en daar kon Leipzig het mee doen.”

Hoewel de deal naar de Bundesliga geklapt is, betekent dat niet zeker dat Geertruida nog een jaar bij Feyenoord blijft. Ook uit andere competities kan er nog een vergelijkbaar bod komen, al hoeft RB Leipzig zich dus niet alsnog te melden bij Geertruida. Helemaal om de komst van de Fransman Castello Lukeba, het alternatief voor de Feyenoord-verdediger, vermoedelijk al met al nog duurder uitvalt. Het AD weet dat Feyenoord de zoektocht richting een extra centrale verdediger voorlopig wel staakt. Daarvoor had de Braziliaan Nino de beste papieren: hij zou deze week met zijn management richting Feyenoord komen. Of dat na dit nieuws nog wel doorgaat, is niet duidelijk.