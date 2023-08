Geertruida geeft ook als aanvoerder van Feyenoord geen interview, opvallende vervanger

Hoewel Lutsharel Geertruida momenteel de aanvoerder is van Feyenoord, lijkt hij nog niet van plan om camera-interviews te geven. Na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard verscheen niet Geertruida, maar Mats Wieffer als eerste voor de camera van ESPN.

Bij afwezigheid van eerste aanvoerder Gernot Trauner droeg Geertruida tegen Fortuna de band om zijn arm. Hij geldt als tweede aanvoerder in de selectie van Arne Slot. Geertruida geeft echter weinig interviews omdat hij stottert en voelt zich ogenschijnlijk nog altijd niet comfortabel genoeg om voor de camera te verschijnen.

Dat de keuze op Wieffer viel, is evenwel opvallend. Na Trauner en Geertruida is Justin Bijlow immers de derde aanvoerder van Feyenoord en hij stond zondag ook op het veld. Wel was Bijlow de speler die verscheen op de persconferentie na de wedstrijd.