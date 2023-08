'Georginio Wijnaldum wekt interesse van Saudische club; ook PSV genoemd als eindbestemming'

Georginio Wijnaldum staat mogelijk voor een overstap naar Saudi-Arabië. De overbodige middenvelder van Paris Saint-Germain heeft volgens Sports Zone de interesse gewekt van het steenrijke Al-Ettifaq. De Saudische club deed eerder zaken met Jordan Henderson, en denkt dat Wijnaldum het daardoor wel ziet zitten om te transfereren.

Henderson speelde namelijk jarenlang samen met de Nederlander. Het tweetal maakte deel uit van de succesvolle jaren van Liverpool, waarin de Engelse club de Champions League wist te winnen. Al-Ettifaq onderzoekt komende dagen de opties om de middenvelder transfervrij over te nemen van het Franse PSG, waar Wijnaldum geen enkele uitzicht heeft op speelminuten.

Sports Zone meldt dat Al-Ettifaq niet de enige club is die geïnteresseerd is in ‘Gini’. Al-Shabab én PSV houden een oogje op de ervaren middenvelder. Van de Eindhovenaren wisten we al langer dat ze gecharmeerd waren van Wijnaldum, al is het al enkele weken stil rondom de Nederlander. Het is nog maar de vraag hoe serieus de interesse van de Eindhovenaren is.

Onlangs legde Wijnaldum een verzoek bij de clubleiding van PSG of zijn contract kon worden ontbonden. De Franse grootmacht voelt daar weinig voor en wil graag nog wat geld verdienen aan de oud-speler van Feyenoord en PSV. Naar verluidt willen de Parijzenaren nog zo’n zes miljoen euro incasseren.