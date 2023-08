'Paris Saint-Germain weigert mee te werken aan opvallend verzoek van Georginio Wijnaldum'

Paris Saint-Germain is deze zomer niet van plan om Georginio Wijnaldum zomaar te laten vertrekken uit het Parc des Princes. De middenvelder diende naar verluidt een verzoek in om zijn contract te laten ontbinden. Dat is voor zijn werkgever echter duidelijk geen optie.

De 32-jarige Wijnaldum zocht volgens de Franse sportkrant L'Équipe contact met de clubleiding. Daar legde hij de vraag neer of zijn contract niet kon worden ontbonden. PSG ziet daar niets in en lijkt nog wat geld te willen verdienen aan Wijnaldum. De Parijzenaars willen hem naar verluidt deze zomer nog voor zes miljoen euro van de hand doen. Wijnaldum ligt nog een jaar vast bij de grootmacht uit de Ligue 1.

Het huwelijk tussen Wijnaldum en PSG is nooit een succes geworden. De ervaren middenvelder kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van Liverpool en speelde uiteindelijk 38 wedstrijden voor de club. Vorig seizoen speelde de ex-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United nog op huurbasis bij AS Roma. Deze zomer sloot hij weer aan in Parijs, waar hij genoegen moest nemen met een plekje bij de overbodige spelers.

Het is dus nog onduidelijk waar de toekomst van Wijnaldum ligt. De 89-voudig international van Oranje werd eerder al gelinkt aan een terugkeer naar Nederland. Feyenoord en PSV leken het wel te zien zitten om hem terug te halen, maar inmiddels is het stil. Inter Miami werd ook genoemd als optie voor Wijnaldum. De routinier heeft nog een paar weken om een geschikte nieuwe werkgever te vinden.