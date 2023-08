Grote verbazing over opmerkelijke beelden van Messi in Amerika

Lionel Messi maakt in zijn eerste vijf wedstrijden ontzettend veel indruk in Amerika namens Inter Miami en scoorde liefst achtmaal. Maar na de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Charlotte FC deed er een aantal video's de ronde waarin de Argentijn amper een strobreed in de weggelegd werd tijdens de wedstrijd. Zowel bij een dribbel op het middenveld als bij een doelpunt, durfde men de Argentijn amper aan te vallen. Op X, voorheen Twitter, is er grote verbazing over de beelden.

La MLS me recuerda al modo fácil del FIFA de la PlayStation 1. pic.twitter.com/pjnmXGbIkL — Llourinho (@Llourinho) August 12, 2023