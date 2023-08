'Hakim Ziyech heeft transfer te pakken en stapt vliegtuig in voor medische keuring'

Hakim Ziyech lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen in Turkije. De aanvaller is naar verluidt hard op weg om Chelsea achter zich te laten voor Galatasaray. Beide clubs zouden tot een akkoord zijn gekomen, maar Chelsea houdt gezien het recente verleden wel een slag om de arm.

Dat nieuws wordt woensdagochtend gebracht door verschillende Engelse media en de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano. Chelsea en Galatasaray zouden een mondeling akkoord hebben bereikt over de definitieve overgang van de linkspoot. Ziyech gaat snel het vliegtuig pakken richting Turkije om daar een medische keuring te ondergaan. Romano weet echter dat Chelsea voorzichting is na de geklapte deals met Paris Saint-Germain en Al-Nassr.

Artikel gaat verder onder video

Ziyech heeft de afgelopen jaren nooit echt potten kunnen breken bij Chelsea. De dertigjarige international van Marokko kwam drie jaar geleden voor veertig miljoen euro over van Ajax, maar werd nooit een onbetwiste basisspeler. De ex-speler van sc Heerenveen en FC Twente kreeg deze zomer zelfs geen rugnummer bij the Blues. Een transfer naar Al-Nassr was in eerder stadium niet doorgegaan. Chelsea hoopt nu wel op groen licht voor een transfer naar Turkije.

De naam van Ziyech ging de afgelopen periode ook rond bij Ajax. Dat bleek al snel een lastig verhaal te gaan worden. De speler zou een groot deel van zijn salaris willen inleveren voor een terugkeer, maar die gaat er niet komen. De posities waar Ziyech voor in aanmerking komt, zijn in de Johan Cruijff ArenA al goed bezet. Ziyech ligt momenteel nog tot medio 2025 vast op Stamford Bridge, waar hij in totaal drie seizoenen speelde.