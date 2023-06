Potentieel jaarsalaris Ziyech bekend: Nederlandse topspelers dik overtroffen

Mocht Hakim Ziyech ervoor kiezen Chelsea in de aankomende transferperiode te verruilen voor Al-Nassr, dan kan de dertigjarige aanvallende middenvelder zijn salaris naar verluidt vervijfvoudigen. Volgens journalist Ben Jacobs van CBS Sport ligt er voor Ziyech in Saudi-Arabië een meerderjarig contract klaar ter waarde van minstens 30 miljoen euro.

Ziyech staat momenteel voor ongeveer 6 miljoen euro op de loonlijst bij Chelsea, waar zijn contract nog twee seizoenen doorloopt. Bij Al-Nassr kan de Marokkaans international er financieel flink op vooruit gaan: de club van onder anderen Cristiano Ronaldo zou Ziyech een regulier jaarsalaris van 30 miljoen euro aanbieden, plus bonussen. Ziyech zelf ziet een transfer naar Al-Nassr naar verluidt wel zitten.

Volgens Jacobs staat ook Chelsea welwillend tegenover een zomerse transfer van Ziyech. De linkspoot is weliswaar geen grootverdiener binnen de selectie van trainer Mauricio Pochettino, maar wist sinds zijn komst van Ajax drie seizoenen geleden zelden te overtuigen. Afgelopen seizoen wist Ziyech in 18 Premier League-wedstrijden niet te scoren en slechts drie assists te verzorgen.

Mocht Ziyech Chelsea verruilen voor Al-Nassr en daadwerkelijk een jaarsalaris van 30 miljoen euro gaan opstrijken, dan steekt hij Frenkie de Jong in één klap voorbij als best betaalde in Nederland geboren voetballer. De Jong verdient bij Barcelona een basissalaris van 18 miljoen euro per jaar. Matthijs de Ligt (16 miljoen euro per jaar bij Bayern München) en Virgil van Dijk (14,9 miljoen euro per jaar bij Liverpool) completeren op dit moment de top drie.