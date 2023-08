Hammarby-fans verstoren nachtrust FC Twente-spelers met vuurwerkshow

De supporters van Hammarby IF hebben de selectie en staf van FC Twente vannacht getrakteerd op een vuurwerkshow. Al in de vroege uurtjes werd de nachtrust van de Tukkers verstoord door harde knallen van de Zweedse voetbalsupporters.

De fans van Hammarby hopen hiermee dat Twente-spelers onvoldoende rust hebben gehad in aanloop naar het belangrijke duel in de voorronde van de Conference League. De eerste wedstrijd werd met 1-0 gewonnen door de club uit Enschede. Sem Steijn zorgde voor de enige treffer van de wedstrijd en werd daarmee de matchwinner. Vanavond (donderdag) trappen beide ploegen om 20.00 uur af.

Mocht het Twente lukken om de voorsprong vast te houden, plaatst het zich voor de derde (en laatste) voorronde van de Conference League. De Tukkers zullen het in Zweden moeten doen zonder de eigen fans. Althans, deze fans mogen niet aanwezig zijn in het stadion van Hammarby. Woensdag reisden er, ondanks waarschuwingen, toch een aanval Twente-supporters af naar Zweden om te rellen. Inmiddels ligt er één Nederlander in het ziekenhuis. De verwachting is dat het ook vandaag onrustig zal zijn.