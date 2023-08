Hans Kraay jr. schiet in de verdediging na kritiek Kiki Musampa en Aad de Mos: 'Zullen we dat in hemelsnaam niet gaan doen?'

Peter Bosz is uitstekend begonnen aan zijn klus in Eindhoven. PSV veroverde vorige week ten koste van Feyenoord de Johan Cruijff Schaal, zette in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz een reuzenstap richting de play-offs voor de Champions League en was zaterdag in de eerste competitiewedstrijd te sterk voor FC Utrecht. Kiki Musampa en Aad de Mos zien een groot verschil tussen het PSV van Bosz en dat van Ruud van Nistelrooij. Hans Kraay jr. is het echter niet eens met de kritiek die de oud-trainer van de Eindhovenaren over zich heen krijgt.

“Grote verbetering”, reageerde Musampa bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN op de vraag wat hij van het huidige PSV vindt. “Als ik kijk naar PSV vorig seizoen onder Van Nistelrooij… Iedere keer dat ze onder druk werden gezet, speelden ze al heel snel de lange bal naar Luuk de Jong. Dat leverde vaak balverlies op. Nu zie je dat ze met een idee opbouwen en onder de druk uit proberen te spelen. Het is niet meer heel snel en wild de bal naar voren spelen. Je ziet heel duidelijk dat wanneer de bal wordt verloren, dat ze meteen reageren door druk te zetten. Dat is precies hoe Bosz wil spelen.”

Ook De Mos ziet een groot verschil tussen het PSV in de eerste drie officiële wedstrijden onder Bosz en het PSV dat vorig seizoen onder leiding van Van Nistelrooij weliswaar de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker won, maar al vroegtijdig moest afhaken in de titelstrijd. “Wat Musampa zegt klopt, maar er zijn ook andere verbeterpunten. Boscagli is een verbeterpunt. En iedereen spreekt er verbaast over, maar dat verbaast mij helemaal niet. Veerman heeft bij Volendam alleen maar op 6 gespeeld. Dat doet hij nu ook. Dat is dus ook al een verbeterpunt. In de as zijn ze veel beter.”

Kraay jr. schrikt echter van de kritiek op Van Nistelrooij. De verslaggever erkent dat er sprake is van een verschil tussen Bosz en Van Nistelrooij, maar is het niet volledig eens met de kritiek die laatstgenoemde krijgt. “Zullen we in hemelsnaam niet gaan doen alsof PSV onder Van Nistelrooij alleen maar de lange bal heeft gespeeld? Ik heb ze onder Van Nistelrooij ook zien opbouwen. Ik snap heus wel dat Bosz een hoge-druk-filosofie heeft en dat het duidelijk is wat hij wil, maar daar mankeert ook wel het een en ander aan. We moeten niet doen alsof Van Nistelrooij gek is. Er is echt genoeg aan te merken op Van Nistelrooij. Maar als iemand weg is, dan gaat zijn nek er helemaal nog een keer af. Ik vind het best wel een tikkie overdreven.”

Musampa is overigens niet enkel positief over het huidige PSV. “Je ziet ook meteen de kwetsbaarheid door de manier waarop Bosz wil spelen. Doordat ze heel naïef heel hoog staan en veel ruimte weggeven achterin. Ik vind dat ze niet de pure snelheid hebben achterin met Ramalho en Boscagli om die ruimte te bespelen. Dat zag je tegen Utrecht al. Douvikas maakte het de verdedigers in zijn eentje al heel moeilijk. Ik moet het dus nog maar zien of ze dat op deze manier kunnen volhouden. Je ziet de ruimte erachter en ze missen gewoon de pure snelheid in het centrum om zo te spelen.”