Hélène Hendriks heeft nieuws over haar toekomst en ziet megasalaris wel zitten

Hélène Hendriks heeft met Talpa een mondelinge afspraak: ze gaan minstens een jaar met elkaar door. De presentatrice zal komend seizoen in ieder geval rond voetbalwedstrijden te zien zijn. De kans is groot dat ze ook daarna nog jaren aan Talpa verbonden blijft.

"Talpa heeft nog een jaar de voetbalrechten. Daarnaast heb ik afgesproken dat we er nog een tweede en derde jaar aan vastplakken maar dat staat nog helemaal open. Wat ik daarin ga doen, weet ik nog niet", vertelt Hendriks aan De Telegraaf. "Ik krijg in ieder geval wel de kans om ook met Ziggo te kijken wat ik daar kan doen. Als dat allemaal zou uitkomen zou dat heel lekker zijn."

Hendriks was deze zomer succesvol met haar talkshow De Oranjezomer, die gemiddeld zo'n 800.000 kijkers per dag boeide. Vrijdag was de laatste uitzending, maar het programma keert op termijn 'sowieso' terug. "Want je moet niet vergeten: die mannen van VI moeten af en toe een beetje rust hebben. Het is dus niet ondenkbaar dat ik het een keer overneem met de Oranjezomer, -winter of -herfst. Wat maakt het uit."

Volgens tv-kenner Tina Nijkamp heeft Hendriks door haar succes met De Oranjezomer een ijzersterke onderhandelingspositie. "Als ze de vaste vervanger wordt van de mannen van Vandaag Inside, in de zomer en in de winter, en ze gaat daarnaast nog wat andere programma’s doen, dan kan ze wel 4 tot 4,5 ton per jaar verdienen." Hendriks reageert lachend: "Nou, wat lekker! Hahaha. Ik vind het wel leuk dat iedereen bedragen noemt. Maar ik vind het vooral belangrijk dat ik iets doe wat ik leuk vind. Ik hoef niet per se het onderste uit de kan. Dit is echt een hele slechte onderhandelingstactiek, maar zo zit ik in elkaar."