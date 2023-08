Hélène Hendriks kondigt debuut Noa Vahle aan: 'Nu word ik wel een beetje zenuwachtig'

Noa Vahle presenteert donderdagavond de uitzending rond de return van FC Twente tegen Hammarby IF in de tweede voorronde van Conference League, zo heeft Hélène Hendriks bekendgemaakt bij De Oranjezomer. Het wordt de eerste studiopresentatie van de 23-jarige Vahle.

"Noa, ben je een beetje zenuwachtig?", leidt Hendriks het onderwerp met een vraag in. "Want?", vraagt een zichtbare verbaasde Vahle zich af. "Morgen wordt jouw eerste studiopresentatie", beantwoordt Hendriks de vraag. "Met René van der Gijp", vult Vahle de presentatrice aan. "We hebben morgen Twente tegen Hammarby, 19.40 uur op Veronica. Ik denk: ik zeg het even. Jij zit hier natuurlijk, dus dat mag ik morgen doen."

Artikel gaat verder onder video

Hendriks stipt aan dat Twente zonder supporters naar Stockholm is gekomen. "Nou ja, er zijn wel een paar, maar die zijn aan het rellen", stelt de presentatrice. "Die zijn niet aanwezig in het stadion, want ze zijn niet welkom", reageert Vahle. "Dus er kijken heel veel mensen. Heel veel mensen kijken er", voert Hendriks op een speelse manier de druk op. "Nu word ik wel een beetje zenuwachtig", lacht Vahle.