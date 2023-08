Ibrahim Afellay voorspelt: voor deze speler van Ajax is het einde verhaal

Ibrahim Afellay denkt dat het heel lastig wordt voor Owen Wijndal om nog aan spelen toe te komen bij Ajax. De 23-jarige linksback moest in de eerste twee wedstrijden van het seizoen voorrang verlenen aan Anass Salah-Eddine en krijgt er nu met Gastón Ávila een geduchte concurrent bij.

Ávila, een Argentijnse linksback, staat op het punt om 12,5 miljoen euro over te komen van Antwerp. De 21-jarige Ávila wordt in principe voor de basis gehaald, wat betekent dat Wijndal zometeen twee spelers boven zich moet dulden. "Het is al schrijnend dat hij wordt gepasseerd voor Salah-Eddine, wat eigenlijk een middenvelder is", zegt Afellay bij Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Sjoerd van Ramshorst stipt aan dat Salah-Eddine vorig seizoen als huurspeler van FC Twente niet eens zeker was van een basisplaats. "Dat klopt, al heeft hij in de laatste periode wel wat wedstrijden gespeeld en het daar goed gedaan. Maar hij is eigenlijk geen linksback en krijgt dan de voorkeur boven Wijndal. Dat is een teken aan de wand dat hij het niet waar kan maken."

Ajax nam Wijndal een jaar geleden voor tien miljoen euro over van AZ. Vorig seizoen moest hij op de linksbackpositie meestal voorrang verlenen aan Daley Blind, Calvin Bassey en Jorrel Hato. Nu Blind en Bassey zijn vertrokken en Hato als centrale verdediger wordt gebruikt, komt de 23-jarige verdediger nog nauwelijks aan spelen toe.