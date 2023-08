Italiaanse voetbalbond handelt razendsnel en stelt opvolger Mancini aan

De Italiaanse voetbalbond heeft met Luciano Spalletti razendsnel een opvolger aangesteld voor Roberto Mancini (foto). De oefenmeester diende afgelopen week zijn ontslag in, waarna de Italiaanse voetbalbond (FIGC) is doorgeschakeld naar Spalletti. Hij loodste Napoli afgelopen seizoen in eigen land naar het kampioenschap. Hij wordt al de negende bondscoach van Italië in deze eeuw.

Daarmee kwam de FIGC vrijdagavond naar buiten. Spalletti tekent een contract tot en met 2026, terwijl hij na zijn vertrek in Napels juist aankondigde een sabbatical te willen hebben. Met zijn aanstelling, formeel per 1 september 2023, gaat hij echter toch weer snel aan de slag. Het debuut van Spalletti volgt in de komende interlandbreak tegen Noord-Macedonië, een paar dagen later wacht Oekraïne. Engeland en Malta zijn de andere teams in de EK-kwalificatiepoule.

Dat Spalletti vertrok bij Napoli had naar verluidt te maken met zijn slechte relatie met voorzitter Aurelio de Laurentiis. Rudi Garcia werd bij de regerend landskampioen aangesteld als zijn opvolger. Het is voor Spalletti zijn eerste avontuur als bondscoach, eerder was hij actief als clubcoach bij onder anderen Udinese, AS Roma, Internazionale en dus Napoli. Buiten Italië had hij slechts één functie: bij Zenit St. Petersburg.