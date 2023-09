Protesten en halflege tribunes: Engelsen keren zich tegen Saudi-Arabië bij debuut Mancini

Vrijdagavond maakt de Italiaan Roberto Mancini zijn debuut als bondscoach van Saudi-Arabië. Dat doet hij in Newcastle, waar zijn elftal het op St. James' Park zal opnemen tegen Costa Rica. Dat zal vermoedelijk echter voor halflege tribunes gebeuren, bovendien grijpt een deel van de fans van Newcastle United het duel aan om te protesteren tegen de inmenging van de Saudi's in het mondiale voetbal.

Mancini leidde Italië in 2021 naar de Europese titel door op Wembley af te rekenen met 'thuisploeg' Engeland. Daarna slaagde hij er echter niet in om La Squadra Azzura naar het WK in Qatar te leiden; in de play-offs struikelde de Europees kampioen over Noord-Macedonië. In eerste instantie bleef Mancini echter aan, hij leidde zijn ploeg in juni nog naar de derde plaats in de Nations League door Nederland in de troostfinale te verslaan. In augustus stapte hij echter toch op en vond hij in Saudi-Arabië al snel een nieuwe klus.

Artikel gaat verder onder video

In Engeland zit men ondertussen nauwelijks op de komst van de Saudische ploeg te wachten. De Italiaanse krant La Repubblica schrijft dat de toegangsprijzen inmiddels zijn verlaagd tot vijf pond (5,83 euro) voor volwassenen en drie pond (3,50 euro) voor kinderen. Ook dat zorgt echter niet voor de gehoopte stormloop: volgens de krant zal het stadion van Newcastle United slechts voor de helft gevuld zijn.

Newcastle Fans Against Sportswashing

Ondertussen gaat een deel van de supporters van Newcastle United nóg verder. Zij hebben zich verenigd in de Newcastle Fans Against Sportswashing Association en keren zich daarmee tegen de Saudische clubeigenaren. Die staken vele miljoenen in de club, wat afgelopen seizoen al zijn vruchten afwierp in de vorm van kwalificatie voor de Champions League. De supporters hebben aangekondigd zich voor de wedstrijd te gaan verzamelen bij het standbeeld van clublegende Alan Shearer om aldaar 'vreedzaam' te gaan protesteren tegen de clubeigenaren, die zij dus betichten van sportswashing. Met die term wordt bedoeld: het door middel van sport verbeteren van een dubieuze reputatie. Saudi-Arabië wordt al jaren bekritiseerd vanwege de mensenrechtensituatie in het land.