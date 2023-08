'Italië neemt afscheid van succestrainer en moet op zoek naar een nieuwe bondscoach'

De Italiaanse bond moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Roberto Mancini vertrekt met onmiddellijke ingang bij de nationale ploeg. De oefenmeester loodste zijn land in de zomer van 2021 naar de eindzege van het EK, maar slaagde er niet in kwalificatie voor het afgelopen WK in Qatar af te dwingen.

Mancini stapte vijf jaar geleden op een moeilijk moment in bij de nationale ploeg. Italië reikte in 2016 nog tot de kwartfinale van het EK in Frankrijk, maar wist zich niet te plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland. Het was aan Mancini om de nationale ploeg weer terug te brengen naar de top. Daar slaagde hij in eerste instantie met vlag en wimpel in. Italië maakte tijdens EURO 2020, dat wegens de coronacrisis een jaar later werd gespeeld, indruk met fris en aanvallend voetbal. Na een overtuigende groepsfase rekende de ploeg van Mancini in de achtste finales af met Oostenrijk, alvorens ook België en Spanje werden verslagen. In de finale op Wembley rekende Italië na strafschoppen af met Engeland.

Artikel gaat verder onder video

Italië was het beste Europese voetballand. De druk die daarbij kwam kijken werd de nationale ploeg echter te veel. Mancini en consorten slaagden er niet in zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK in Qatar en moesten via de play-offs alsnog een startbewijs zien te veroveren. Italië was de grote favoriet voor het treffen met Noord-Macedonië, maar liet zich compleet verrassen en ging daardoor niet naar het WK. Mancini bleef desondanks aan als bondscoach. Met hem aan de leiding werd Italië in juni derde tijdens de Final Four van de Nations League in Nederland. In de strijd om de bronzen plak werd Nederland met 3-2 verslagen.

Het is de laatste interland met Mancini als bondscoach geweest. Volgens Italiaanse media heeft de oefenmeester zijn ontslag ingediend bij de Italiaanse voetbalbond, die na vijf jaar dus op zoek moet naar een nieuwe bondscoach. Mancini was in het verleden trainer van onder meer Internazionale, Manchester City en Galatasaray.