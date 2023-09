Goal en zege voor jubilaris Vertonghen, 13 goals voor Spanje

Jan Vertonghen heeft zijn jubileuminterland opgeluisterd met een fraaie zege én doelpunt. De Belgische international kopte raak in de ruimte zege tegen Estland. Spanje haalde na de 1-7 overwinning opnieuw uit met grote cijfers, terwijl Italië met de hakken over de sloot uitzicht hield op EK-kwalificatie in eigen huis tegen

België – Estland 5-0

Vier minuten had Vertonghen nodig om zijn 150ste interland op te luisteren met een doelpunt. Nooit eerder was er een speler die dat aantal haalde namens onze zuiderburen. Na vier minuten kopte de oud-Ajacied zijn tiende interlandgoal binnen uit een corner van Yannick Carrasco en dat was de opmaat voor een fraai duel met ‘Domenico Tedescoball’, zoals op X werd geschreven door fans van de Rode Duivels. Vlak voor tijd kreeg Vertonghen een terechte publiekswissel en werd hij vervangen door Zeno Debast.

Artikel gaat verder onder video

De goal van Leandro Trossard ruim tien minuten na die van Vertonghen was met een heerlijke voetbeweging en dito afronding wel wat fraaier. Na de pauze was de sterk spelende Romelu Lukaku nog tweemaal trefzeker binnen vier minuten. Het slotakkoord was voor Charles De Ketelaere, waardoor België met dertien punten uit vijf duels gezamenlijk aan kop staan met Oostenrijk, dat won in Zweden. Voor dat land is het EK dan ook heel ver weg.

JAN VERTONGHEN! 🔥

België komt razendsnel op voorsprong, ook met een beetje hulp van de doelman van Estland 🫣#ZiggoSport #EURO2024 #BELEST pic.twitter.com/xnpN9qH8VZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2023

Spanje – Cyprus 6-0

Gavi liep vlak voor de interlandbreak een hoofdblessure op bij FC Barcelona en kwam daardoor dinsdagavond uit met een hoofddeksel die we nog kennen uit de tijd van Petr Cech. Desondanks kon hij de score na ruim een kwartier gewoon openen, door een voorzet vanaf links knap binnen te werken. Net als in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Georgië (1-7) waren de Spanjaarden flink op dreef, want de teller eindigde uiteindelijk op zes doelpunten, waarbij de vierde teamgoal van Ferran Torres de meest fraaie was. Ondanks de zege is Schotland nog altijd de koploper van Groep F, met twaalf punten uit vijf duels, achter het nog foutloze Schotland na vijf wedstrijden. Spanje maakte in de twee duels in deze interlandbreak opgeteld lieft 13 (!) doelpunten.

🚨🚨| GOAL: Ferran Torres makes it four!



Spain 4-0 Cyprus



pic.twitter.com/L5qBfnsS2T — CentreGoals. (@centregoals) September 12, 2023

6+ - La @SEFutbol ha marcado seis o más goles en dos partidos consecutivos de cualquier competición por primera vez en el siglo XXI (1-7 vs Georgia y 6-0 vs Chipre).



Pegada. pic.twitter.com/2wYPuYStXR — OptaJose (@OptaJose) September 12, 2023

Italië – Oekraïne 2-1

Italië heeft nog uitzicht op het EK. Na drie duels stond de teller op slechts drie punten en dus moest er in eigen huis gewonnen worden door de mannen van Luciano Spalletti. Binnen het half uur stond Italië met 2-0 voor dankzij twee goals met enig fortuin van Davide Frattesi. Maar daarmee was de spanning nog zeker niet uit het duel, want Andrii Yarmolenko maakte op slag van rust de aansluitingstreffer. Daardoor werd het nog een helft billenknijpen voor de Italianen, die zonder een overwinning echt weinig perspectief meer hebben op EK-deelname, maar de zege werd uiteindelijk over de streep getrokken.