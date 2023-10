Tripje van Gijs de Jong voedt speculaties over gevoelige interland Oranje

Valentijn Driessen denkt dat het Nederlands elftal in de toekomst een oefenwedstrijd gaat spelen tegen Saudi-Arabië. Dat vermoedt de journalist van De Telegraaf omdat Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, deze week in Riyadh was. In de hoofdstad sprak De Jong met zijn Saudische collega's over diverse onderwerpen.

Waar de KNVB niets heeft gecommuniceerd over de reis van De Jong naar Saudi-Arabië, schreef de secretaris-generaal van de bond daar donderdag op LinkedIn wel over. "Daar hoor je niks van en dat begrijp ik wel, want het ligt erg gevoelig. Hij was daar om de warme banden aan te halen, de vriendschapsbanden die er al jaren zijn. Tot mijn verbazing is vriendschappelijk voetbal één van de zaken waar ze over hebben gesproken", aldus Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

"Met andere woorden: er gaan wedstrijden komen tussen Saudi-Arabië en Nederland. Ik weet niet op welk niveau, maar Gijs de Jong is secretaris-generaal en als je geld wilt verdienen bij de Saudi’s dan moet je natuurlijk met het Nederlands elftal komen. We kunnen erop wachten dat er een keer een wedstrijd komt van het Nederlands elftal tegen Saudi-Arabië. Hier of daar. Daar wordt natuurlijk grof geld voor betaald door die Saudi's. Ze hebben het ook gehad over vrouwenvoetbal en arbeidsrecht. Onder die noemer is hij erheen gegaan, maar ondertussen probeert hij natuurlijk wat geld mee te smokkelen. Dat kan met vriendschappelijk voetbal", vervolgt Driessen.

De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat De Jong niet naar een land als Saudi-Arabië moet afreizen. "De Saudi's communiceren het wel allemaal en de KNVB niks. De enige die wat gecommuniceerd heeft, is Gijs de Jong op zijn LinkedIn-pagina omdat hij twintig jaar bij de KNVB in dienst is. Dan denk ik: welke geloofwaardigheid moeten we nog hechten aan alles wat Gijs de Jong zegt als hij daar op bezoek gaat naar alles wat er in is gebeurd in Qatar? Je moet je handen ervan af trekken."