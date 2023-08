Jack van Gelder kraakt Ajax-aanwinst af en geeft complimenten aan PSV

Donderdag werd bekend dat PSV zich bij Barcelona heeft gemeld voor Sergiño Dest. Jack van Gelder prijst de transferstrategie van de Eindhovense club en is verbaasd dat Ajax niet in de markt is voor de 22-jarige rechtervleugelverdediger, die een verleden heeft in de Johan Cruijff ArenA.

Dest is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en verruilde de Amsterdamse club in 2020 voor een avontuur bij Barcelona. De international van de Verenigde Staten is bij de grootmacht uit Spanje op een dood spoor beland en lijkt bij PSV terug te gaan keren in de Eredivisie. “Verrassend en een goede zet”, reageert Van Gelder op X, de nieuwe naam van Twitter, op het nieuws dat PSV zich bij Barcelona heeft gemeld voor Dest.

Verrassend en goede zet. Opvallend dat Ajax zich niet voor Dest heeft gemeld maar wel in de slag is met Gaaei, jonge back uit Denemarken, die mij op beelden die ik van hem heb bekeken, niet kan overtuigen. https://t.co/JqJkNracYF — Jack van Gelder (@jackvangelder) August 17, 2023

De presentator vindt het ‘opvallend’ dat Ajax niet in de markt is voor Dest en in plaats daarvan het vizier heeft gericht op Anton Gaaei. Laatstgenoemde, twintig jaar, moet voor maximaal vier miljoen euro overkomen van het Deense Viborg FF en wordt op de rechtsbackpositie waarschijnlijk de opvolger van Jorge Sánchez. “Een jonge back uit Denemarken, die mij op beelden die ik van hem heb bekeken, niet kan overtuigen”, schrijft Van Gelder over Gaaei.

Een Twitteraar vraagt zich af wat Ajax ‘moet met een speeltuinvoetballer die niet kan verdedigen’, refererend aan Dest. “Dan heb je Gaaei nog niet gezien. Ik heb wellicht een verkeerde indruk van hem gekregen door de beelden die ik heb gezien maar ik ben (nog) niet enthousiast”, schrijft Van Gelder over de back. Over de overige zomeraanwinsten van Ajax tot dusver, Branco van den Boomen, Jakov Medic, Diant Ramaj, Benjamin Tahirovic, Chuba Akpom en Carlos Forbs, is Van Gelder positiever gestemd. “Ik vind de andere aankopen tot dusver prima. Ook dat blijft uiteraard afwachten.”