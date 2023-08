Jakov Medic maakt heel weinig indruk tijdens officieus Ajax-debuut: ‘Draaicirkel van een vrachtwagen'

Valentijn Driessen was niet bepaald onder de indruk van het officieuze debuut van Jakov Medic. De verdediger, die weliswaar nog niet meetrainde met de Ajax-selectie, werd door Maurice Steijn direct voor de leeuwen gegooid in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. De van St. Pauli overgekomen stopper maakte weinig indruk op de chef voetbal van De Telegraaf.

Dat vertelt Driessen tijdens de Kick-Off podcast van De Telegraaf. Medic kwam na de rust in het veld voor Olivier Aertsen. “Hij stond er een kwartier in, en toen lagen er al twee in het netje bij Ajax. Hij heeft een draaicirkel van een vrachtwagen”, stelt de journalist. “Hij is niet echt snel en wendbaar. Het is echt zo’n Duitse verdediger die je bij bijvoorbeeld Union Berlin ziet. Dat zijn jongens van de gestampte pot, kom daar maar eens langs.”

Driessen heeft daarom zijn twijfels over een succesvolle samenwerking tussen Medic en Ajax. “In Duitsland houden ze van zulke spelers. Bij Dortmund stond ook zo’n houthakker achterin, daar zijn ze daar helemaal weg van. Maar als je ziet hoe kwetsbaar ze zijn, ook Dortmund achterin. En Medic was ook heel kwetsbaar”, vertelt hij.

Ook Diant Ramaj maakte zijn eerste onofficiële minuten voor Ajax. De doelman kwam vorige week over van Eintracht Frankfurt en wordt gezien als de nieuwe reservekeeper. “Die hield de nul, maar die kwam ook pas een half uur voor tijd. Toen was Dortmund al uitgeraasd”, begint Driessen. “Ze hebben voor hem gekozen omdat hij jong is, Nick Olij was met zijn 28 jaar te oud.”