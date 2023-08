Jan Boskamp over nieuwe Ajax-aankoop: ‘Heeft in België geen knikker geraakt’

Tijdens de uitzending van Veronica Offside zijn de analisten ingegaan op kersvers Ajax-aankoop Chuba Akpom. De Amsterdammers namen de spits afgelopen week voor 12,3 miljoen euro over van Middlesbrough, en zien in hem een mogelijke nieuwe aanvalsleider. Jan Boskamp heeft zijn twijfels over de nieuwkomer.

Akpom scoorde vorig jaar liefst 29 treffers voor Middlesbrough, maar kan in zijn verdere loopbaan nog niet echt terugkijken op productieve seizoenen. In het seizoen 2017/2018 speelde de Engelsman voor Sint-Truiden. Boskamp, die de Belgische competitie nauwlettend in de gaten houdt, raakte niet onder de indruk van Akpom.

Artikel gaat verder onder video

“In België heeft hij geen knikker geraakt, bij Sint-Truiden”, stelt de analist. Vlak daarvoor vertelde presentator Wilfred Genee over een anekdote van voetbaltrainer Neil Warnock. De Engelsman, die in zijn tijd bij Middlesbrough samenwerkte met Akpom, stelt dat je de aanvaller ‘vooral niet in de spits’ moet opstellen.

“Iedereen heeft wel eens een jaar waarin hij boven zichzelf uitstijgt”, vertelt Wim Kieft. Genee denkt hierna meteen aan Nicolai Jorgensen. “Heeft hij nog ooit gescoord na zijn tijd bij Feyenoord?”, vraagt de presentator zich af. “Die heeft één goed jaar gehad, en daarna nooit meer een bal geraakt”, grapt Genee, die vervolgens naar Dick Advocaat kijkt. De oud-trainer werkte een korte tijd samen met Jorgensen. “Hele aardige jongen, maar daar hadden we geen moer aan.”