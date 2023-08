Jan Joost van Gangelen deelt nieuwe informatie over Owen Wijndal tijdens Ajax - Heracles

Mario Been is verrast door de situatie van Owen Wijndal bij Ajax. De linksback heeft inmiddels gewerkt onder Alfred Schreuder, John Heitinga en Maurice Steijn, en allemaal lijken ze het niet echt in hem te zien zitten.

In de studio van ESPN werd in de pauze van het duel tussen Ajax en Heracles Almelo opgemerkt dat Anass Salah-Eddine, die de linksbackpositie inneemt, niet lekker in de wedstrijd zit. Zo werkte hij in de blessuretijd van de eerste helft de bal op onhandige wijze tegen Jorrel Hato aan, waardoor Mario Engels de 0-1 kon maken.

"De goal die ze weggeven viel uit het niets. Salah-Eddine zit er niet lekker in", zei Kees Kwakman. "Salah-Eddine heeft het een aantal keer aardig gedaan, maar wordt denk ik nooit een linksback van Ajax." Been antwoordde: "Wat heeft die Wijndal gedaan? Die hebben ze ooit voor tien miljoen gekocht en die jongen zie je nooit meer op een veld staan."

Presentator Jan Joost van Gangelen kwam met nieuwe informatie, namelijk dat Wijndal in de voorbereiding te maken zou hebben gehad met privéproblemen. "Vorig seizoen was het verwijt dat hij, 'lui' is misschien een groot woord, maar dat hij er niet alles voor zou geven. Het schijnt dat hij in de voorbereiding wat privéproblemen heeft gehad. Maar dan nog..."