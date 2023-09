Jan Mulder hoopt voor Antwerp FC en Mark van Bommel op Feyenoord: ‘Dat moet kunnen’

Feyenoord en PSV wachten in spanning af welke ploegen zij de komende maanden treffen in de groepsfase van de Champions League. Feyenoord zit donderdagavond tijdens de loting in pot 1, maar dreigt het desondanks zeer zwaar te treffen. Jan Mulder hoopt in ieder geval dat Antwerp FC één van de vier tegenstanders wordt van Feyenoord. De analist verwacht dat de formatie van coach Mark van Bommel in staat is om af te rekenen met de kampioen van Nederland.

Waar Feyenoord zich als landskampioen rechtstreeks wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League, moest Antwerp FC de voorbije weken nog vol aan de bak in de voorronde. Als kampioen van België verzekerden Van Bommel en consorten zich van een ticket voor de play-offs, waarin ze werden gekoppeld aan AEK Athene. Antwerp FC mocht z’n borst natmaken, maar won uiteindelijk tweemaal van de Grieken. Na de 1-0 zege in Antwerpen, won de Great Old de wedstrijd in Athene woensdagavond met 1-2.

Daardoor verzekerde Antwerp FC zich van deelname aan het miljoenenbal. Tijdens de loting voor de groepsfase zit de Belgische topclub in pot 4. Een loodzware loting ligt in het verschiet. “Antwerp zal sowieso twee Europese (sub)toppers ontvangen op de Bosuil”, schrijft Het Laatste Nieuws. “Een zogenaamde ‘poule des doods’ behoort dus zeker tot de mogelijkheden voor Antwerp, als uit pot drie pakweg AC Milan ook nog eens uit de bus zou komen. Maar evengoed treft de landskampioen straks Feyenoord, FC Porto en Rode Ster Belgrado”, leest het. Red Bull Salzburg maakte er al geen geheim van uit pot 1 graag Feyenoord tegen te komen en ook in België acht men zich kansrijk tegen de ploeg van trainer Arne Slot.

“Feyenoord, Real Madrid en Kopenhagen”, noemt Mulder in HLN zijn droomloting. “Real Madrid zie ik nu niet meteen goed aflopen, maar Feyenoord en Kopenhagen… dat moet kunnen.” Van Bommel liet na afloop van de ontmoeting met AEK Athene weten te hopen op een weerzien met zijn oude clubs. FC Barcelona of Bayern München, AC Milan en PSV zou Van Bommel een mooie groep vinden. Voormalig profvoetballer Marc Degryse ziet Antwerp FC en Van Bommel naast Bayern München en Arsenal ook graag PSV loten. “Zo heb je met Bayern en PSV twee ex-clubs van Van Bommel”, zegt Degryse.