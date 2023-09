Red Bull Salzburg steekt de draak met Feyenoord, Ajacieden genieten volop: 'Wat een legend is de admin'

Red Bull Salzburg is donderdagavond één van de 32 clubs die deelnemen aan de loting voor de groepsfase van de Champions League. De Oostenrijkers zijn ingedeeld in pot 3 en dit betekent dat ze gekoppeld kunnen worden aan Feyenoord. De regerend kampioen van Nederland zit in pot 1, maar lijkt door Red Bull Salzburg als de zwakste broeder van die pot te worden gezien.

Het Oostenrijkse social mediateam heeft op TikTok een filmpje geplaatst van een meisje dat twee verschillende stemmingen heeft. Ze huilt, maar één tel steekt ze haar tong uit. Bij Paris Saint-Germain, Bayern München, FC Barcelona, Benfica, Manchester City, Sevilla, en Napoli - zeven potentiële tegenstanders uit pot 1 - laat ze haar tranen vloeien. Op het moment dat het logo van Feyenoord in beeld komt, steekt ze juist haar tong uit. Daaruit kunnen we toch wel stellen dat Red Bull Salzburg hoopt dat Feyenoord als tegenstander uit pot 1 uit de koker komt.

Het heeft woensdagavond niet lang geduurd voordat het filmpje van Red Bull Salzburg werd opgepakt door supporters van Ajax. De Amsterdammers eindigden vorig seizoen op een teleurstellende derde plaats in de Eredivisie en zijn daardoor voor het eerst sinds 2018 niet actief in het hoofdtoernooi van de Champions League. Ajax moet zich donderdagavond eerst nog zien te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League, maar dat deert de Ajacieden niet om op social media te genieten van de content tégen Feyenoord. “Wat een legend is de admin van Red Bull Salzburg”, zegt iemand op X.

Het filmpje valt overigens niet enkel in de smaak bij Ajacieden. Ook Feyenoord-fans kunnen er wel om lachen. Zo geeft iemand eerlijk toe dat het filmpje ‘geniaal’ bedacht is. Een ander ziet het juist als teken dat andere clubs Feyenoord onderschatten. “Hahah deze is wel droog, wel juist mooi. Iedereen onderschat ons ook weer”, schrijft hij.