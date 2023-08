Jasper Cillessen deelt voorkennis die hij had over voorselectie Nederlands elftal

Jasper Cillessen heeft vrijdagavond na afloop van de wedstrijd tussen Heracles Almelo en NEC gereageerd op het besluit van Ronald Koeman om hem niet op te nemen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Verrast was de 34-jarige keeper niet toen hij erachter kwam dat zijn naam op de lijst ontbrak.

Koeman maakte vrijdagmiddag de 29-koppige voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden in september tegen Griekenland en Ierland bekend. Waar Cillessen in principe niet wordt opgeroepen voor de komende interlands, behoren Justin Bijlow, Mark Flekken, Andries Noppert en Bart Verbruggen wel tot de voorlopig selectie.

Artikel gaat verder onder video

Cillessen ontbrak in juni in de Oranje-selectie voor de Final Four van de Nations League en heeft nu zelfs de voorselectie niet gehaald. Het nieuws kwam voor de ervaren doelman niet als donderslag bij heldere hemel. "Dat heb ik eerder van Patrick Lodewijks (de keeperstrainer van Oranje, red.) te horen gekregen, dus het was voor mij geen verrassing. Of ik met zijn uitleg kon leven? Ja", aldus Cillessen voor de camera van ESPN.

Cillessen ging vrijdagavond met NEC 2-1 onderuit tegen Heracles. Bij het winnende doelpunt van Anas Ouahim zag de keeper er niet goed uit. "Er staan heel veel mensen voor mij en ik zie de bal laat. De bal gaat ook nog eens een meter van links naar rechts. Dan is het lastig. Ik wil hem graag hebben en maak een stap naar rechts om de bal te zien. Op het moment dat hij de bal raakt en de andere kant op dwarrelt, sta je er heel lullig bij", blikt de keeper terug op de goal.