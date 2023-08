"Johan Derksen, ik ben je eeuwig dankbaar. Het was fantastisch"

Johan Derksen staat bekend als een man van keiharde commentaren, maar niet iedereen vindt het vervelend als hij door de tv-analist door de mangel wordt gehaald. Zanger Dries Roelvink kreeg kritiek van Derksen in Vandaag Inside, maar zag dat terug in zijn luistercijfers. “Johan Derksen, ik ben je eeuwig dankbaar”, reageerde Roelvink dan ook voor de camera. “Het was fantastisch. Iedereen ging het vandaag streamen, kijken naar mijn clip. Iedereen dacht: ‘wat Derksen erover zegt. Nu wil ik het zien ook’”, was Roelvink in onderstaande video De Snor zelfs dankbaar.