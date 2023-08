Johan Derksen voorspelt kampioen én de grote sensatie in de Eredivisie

Johan Derksen acht PSV het meest kansrijk in de strijd om de landstitel. De analist ziet PSV en Feyenoord als de enige serieuze titelkandidaten en denkt dat de Eindhovenaren aan het langste eind gaan trekken, vertelt hij voor de camera van FCUpdate. Derksen verwacht helemaal niks van Ajax en voorspelt ook welke Eredivisie-speler de grote verrassing van het seizoen gaat worden.

In de video komen behalve Derksen ook Wilfred Genee, Andy van der Meijde en Wim Kieft aan het woord om hun voorspellingen te doen van de kampioen en de grootste Eredivisie-verrassing. Bekijk het video-item via YouTube of in de video onder dit artikel!