Johan Derksen weigert deel te nemen aan kijkcijferhit van 'ziekelijk ijdele man'

Johan Derksen wil niet aanschuiven als kandidaat bij het populaire televisieprogramma De Slimste Mens. Dat laat de Snor weten in gesprek met verslaggeefster Noa Vahle van SBS6. Dat Derksen niet wil deelnemen aan de kijkcijferhit heeft meerdere redenen.

De 74-jarige televisiemaker ziet dat De Slimste Mens ontzettend veel kijkers heeft en nog steeds erg populair is bij het publiek: “Het is geweldig, heel Nederland zit naar De Slimste Mens te kijken. Als ik tijd heb, dan kijk ik mee en dan denk ik: ik ga er nooit van mijn leven zitten", zegt Derksen. "Want als je pech hebt, krijg je louter vragen die je niet kent en dan kom je als een notoire domoor over.”

Derksen, die maandagavond weer start aan het nieuwe seizoen van Vandaag Inside, is bang dat hij door de mand zou vallen in het programma: “Zo’n rebus oplossen, daar ben ik ook zo slecht in." Een andere reden waarom de voormalig-voetballer niet lijkt te willen deelnemen aan het programma is de aanwezigheid van Maarten van Rossum. Duidelijk is dat de twee elkaar niet goed liggen. Derksen noemde Van Rossum 'ziekelijk ijdel' en vindt dat nog steeds: "Want die heeft zoiets van: ik wil hier blijven zitten!”

De Snor vervolgt: “Wat Van Rossem doet is: iedereen die wat over hem zegt, maakt hij uit voor een domoor. Hij vindt iedereen dom die het niet met hem eens is. Die het politiek niet met hem eens is of kritiek durft te hebben op hem. “Zo zit de wereld niet in elkaar, want meneer Van Rossem is Onze Lieve Heer niet", besluit hij.