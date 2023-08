Jurriën Timber krijgt prachtig eerbetoon van teamgenoten bij Arsenal

De spelers van Arsenal hebben maandagavond een eerbetoon gebracht aan Jurriën Timber, die door een zware knieblessure dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt. Het basisteam poseerde vlak voor de aftrap van de wedstrijd tegen Crystal Palace met een shirt van de 22-jarige verdediger. Timber reageert op X met een emoji van een hartje op de steunbetuiging.

Het noodlot sloeg voor Timber al in de eerste speelronde van de Premier League toe. De van Ajax overgekomen verdediger raakte tijdens de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest (2-1) geblesseerd en werd vlak na rust naar de kant gehaald. Onderzoek wees vervolgens uit dat hij de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd. Het revalidatieproces gaat zo'n zes tot negen maanden duren.

Artikel gaat verder onder video

Mikel Arteta gaat ervan uit dat Timber zijn laatste wedstrijd van het seizoen voor Arsenal reeds heeft gespeeld. "Het is een grote tegenvaller. Voor ons als club, maar vooral voor hem zo snel na zijn komst. We hebben hem met duidelijke bedoelingen gehaald en het was ook duidelijk wat hij aan het team toevoegde. Nu missen we hem de rest van het seizoen, terwijl hij ons op verschillende plekken in de verdediging had kunnen helpen", zei de Spaanse manager onlangs.

Door de zware knieblessure komt voor Timber ook het EK in gevaar. Het toernooi in Duitsland, waar het Nederlands elftal zich nog niet heeft geplaatst, gaat volgend jaar om 14 juni van start.